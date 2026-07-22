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Водители России получили право не предъявлять распечатки полиса ОСАГО при проверке ГИБДД

Верховный суд Российской Федерации подтвердил, что водители могут не иметь при себе распечатанный полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) при общении с сотрудниками Госавтоинспекции.

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