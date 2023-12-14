Минпромторг хочет запретить уменьшенную упаковку для продуктов

Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент, которые обяжут производителей социально значимых продуктов использовать упаковки с округленными значениями веса и объема - 200 г, 1 л и так далее.
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