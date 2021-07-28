Военнослужащие ВВО завершают подготовку к международному учению «Ларос-2021»

Военнослужащие Восточного военного округа завершают подготовку к совместному российско-лаосскому военному учению «Ларос-2021», которое состоится в августе на одном из полигонов в Приморском крае.
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