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Военнослужащие ВВО завершают подготовку к международному учению «Ларос-2021»

Военнослужащие ВВО завершают подготовку к международному учению «Ларос-2021»

Военнослужащие Восточного военного округа завершают подготовку к совместному российско-лаосскому военному учению «Ларос-2021», которое состоится в августе на одном из полигонов в Приморском крае.

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