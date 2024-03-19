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Закон и Порядок

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Индийцы вместо среднеазиатов: как в России предлагают решать проблему рабочих рук

Индийцы вместо среднеазиатов: как в России предлагают решать проблему рабочих рук

Кадровая проблема в России будет становиться острее и острее. Даже если каким-то чудом рождаемость в ближайшие 6 лет удастся резко поднять — во что лично я не верю — рынок труда почувствует это только через 25 лет.

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