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Протоиерей Козлов: мирянин сможет покрестить ребенка при угрозе его жизни

Протоиерей Козлов: мирянин сможет покрестить ребенка при угрозе его жизни

В экстренной ситуации крещение ребенка может провести не только священнослужитель, но и мирянин. Об этом глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал в беседе с РИА «Новости».

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