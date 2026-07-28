Протоиерей Козлов: мирянин сможет покрестить ребенка при угрозе его жизни

В экстренной ситуации крещение ребенка может провести не только священнослужитель, но и мирянин. Об этом глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал в беседе с РИА «Новости».
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