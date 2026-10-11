«Пора найти нового президента»: Трамп призвал заменить Зеленского ради мирной сделки

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп публично заявил, что Украине «пришло время обзавестись новым президентом», поставив под сомнение способность Владимира Зеленского вести переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым