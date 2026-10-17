БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 630 подписчиков

Александр Широкорад: Если бы Россия действовала, как НАТО, Украина была бы мирной и дружественной уже 4 года

Александр Широкорад: Если бы Россия действовала, как НАТО, Украина была бы мирной и дружественной уже 4 года

Бандеровской власти дали время опомниться, а Западу — развязать против нас войну. И это можно было просчитать Александр Широкорад Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главная причина того, что в феврале 2022 года Россия начала СВО, по сути полицейскую операцию, а не развернула полномасштабные боевые действия как против вражеского государства, заключалась в том, что подавляющее большинство россиян считали украинцев братьями, а Украину едва ли не той же Россией.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя С С
С С

Скромненько, не очень разворачивая тему хохлизма, Широкорад прошелся поверхностно по СВО и месту хохлов в истории.

Профиль пользователя Юрий Кушнарев
Юрий Кушнарев

путин и его приближённые - политические ничтожества из которых продажные СМИ безуспешно пытаются много лет сделать великих геополитиков и руководителей страны. Вот это и есть главная причина и долгой войны и внутренних проблем.

Профиль пользователя Vladimir Kurbatov
Vladimir Kurbatov

Но у власти в нашей стране стояли (и стоят) совсем другие гении, которые видят то. что не всем дано... А по правде, настоящая война -- это не Россия с Украиной, это Запад с русскими, включая язык, культуру и менталитет. И я не уверен, что на этот раз мы сумеем победить, потому что враг уже не только снаружи, но и внутри, причём на самых высоких постах.

Профиль пользователя Леонид Никулин
Леонид Никулин

какое порой противное слово этика-как много за этим словом скрывается лицемерия .зла и горя.. -уйма спецслужб..аналитиков ..умных людей а столько ошибок наделали ..а может и не ошибок..но теперь уже только разгребать..увы