Александр Широкорад: Если бы Россия действовала, как НАТО, Украина была бы мирной и дружественной уже 4 года

Бандеровской власти дали время опомниться, а Западу — развязать против нас войну. И это можно было просчитать Александр Широкорад Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главная причина того, что в феврале 2022 года Россия начала СВО, по сути полицейскую операцию, а не развернула полномасштабные боевые действия как против вражеского государства, заключалась в том, что подавляющее большинство россиян считали украинцев братьями, а Украину едва ли не той же Россией.
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Не хватает кое кому решительности и смелости в принятии мер.Наматывание соплей на локоть и прорисовка узоров красными карандаши ками стали привычной обыденностью
И не только Украина...
Скромненько, не очень разворачивая тему хохлизма, Широкорад прошелся поверхностно по СВО и месту хохлов в истории.
Во время войны, юристы не нужны.
Узколобость власти привела к нынешним масштабам гражданской войны.
путин и его приближённые - политические ничтожества из которых продажные СМИ безуспешно пытаются много лет сделать великих геополитиков и руководителей страны. Вот это и есть главная причина и долгой войны и внутренних проблем.
Но у власти в нашей стране стояли (и стоят) совсем другие гении, которые видят то. что не всем дано... А по правде, настоящая война -- это не Россия с Украиной, это Запад с русскими, включая язык, культуру и менталитет. И я не уверен, что на этот раз мы сумеем победить, потому что враг уже не только снаружи, но и внутри, причём на самых высоких постах.
какое порой противное слово этика-как много за этим словом скрывается лицемерия .зла и горя.. -уйма спецслужб..аналитиков ..умных людей а столько ошибок наделали ..а может и не ошибок..но теперь уже только разгребать..увы
Правильные рассуждения.Жаль, что "приниматели решений" слушали сами себч и близкое окруженин, а История не знает сослагательного наклонения.
Если бы думали о людях, а не как усидеть на "галерах", вот тогда бы...