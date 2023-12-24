Орловцы попросили мэрию учитывать зарплаты при сравнении цен на проезд с другими регионами

На днях депутатами было принято решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 января 2024 года тариф увеличится на 3 рубля: до 25 рублей при безналичном способе оплаты и 28 рублей — при наличном.
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