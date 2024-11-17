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Мода и Шоу-бизнес

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Алибасов высказался о смерти Левкина

Алибасов высказался о смерти Левкина

Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина. Он рассказал, что последний раз они общались много лет назад — после ухода Владимира из группы «На-На» продюсер так и не смог простить бывшего фронтмена.

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