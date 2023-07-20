Штришок к личности "товарища Артёма", в честь которого хотят назвать русский город Бахмут

TramPamPam

Ублюдоктыжидоярмянский!!! Либероид конченный, ТЫ И ЕСТЬ ПРОВОКАТОР! Когда этот Артём (Сергеев) писал свою писульку УЖЕ ТРИ ГОДА КАК ЗАПРЕТИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ "ятей" (с 1917г. их не применяют) УЧИ МАТЧАСТЬ АРМЯНСКИЙ ПРОВОКАТОР!!!