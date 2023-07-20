В бытность главой Донецко-Криворожской республики, он активно участвовал в украинизации-коренизации этого исконно русского региона, а не наоборот.
Штришок к личности "товарища Артёма", в честь которого хотят назвать русский город Бахмут
Комментарии
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TramPamPam
АБСОЛЮТНО согласен, Бахмут - РУССКИЙ ГОРОД!!! Ему просто необходима декомунизация!
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13 мин.
TramPamPam
Хотите город - АРТЁМ??? Постройте новый город и назовите! Именно коммуняки превратили Малую Русь в Окраину!!!
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10 мин.
TramPamPam
Ублюдоктыжидоярмянский!!! Либероид конченный, ТЫ И ЕСТЬ ПРОВОКАТОР! Когда этот Артём (Сергеев) писал свою писульку УЖЕ ТРИ ГОДА КАК ЗАПРЕТИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ "ятей" (с 1917г. их не применяют) УЧИ МАТЧАСТЬ АРМЯНСКИЙ ПРОВОКАТОР!!!
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1 мин.
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