Мощный удар по наемникам и «мешок» для ВСУ

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России нанесли удары по объекту, в котором размещались иностранные наемники украинских войск.
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