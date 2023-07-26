Всесезонное озеленение и благоустройство жилого комплекса завершили в Можайском районе

В Можайском районе завершили благоустройство жилого квартала на улице Петра Алексеева. Территорию озеленили и зонировали, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарёв.
В Можайском районе завершили благоустройство жилого квартала на улице Петра Алексеева. Территорию озеленили и зонировали, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарёв.
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