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Всесезонное озеленение и благоустройство жилого комплекса завершили в Можайском районе

Всесезонное озеленение и благоустройство жилого комплекса завершили в Можайском районе

В Можайском районе завершили благоустройство жилого квартала на улице Петра Алексеева. Территорию озеленили и зонировали, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарёв.

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