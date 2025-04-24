Глава Еврокомиссии пообещала представить план полного запрета в ЕС газа из РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждает, что орган не намерен в третий раз откладывать публикацию своего плана полного запрета странам ЕС использовать российский газ и представит его "через две недели".
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