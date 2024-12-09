В Египте на месте древнего храма нашли монеты с Клеопатрой

Уникальные артефакты раскопали археологи в Египте. Во вскрытом фундаменте древнего святилища недалеко от Александрии найдены монеты с изображением Клеопатры, бронзовые амулеты, ритуальные сосуды, датируемые приблизительно четвертым веком до нашей эры.
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