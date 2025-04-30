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RT Russia

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Россиян предупредили о схеме с поддельными путёвками в преддверии праздников

Россиян предупредили о схеме с поддельными путёвками в преддверии праздников

В преддверии длинных майских выходных, когда миллионы россиян планируют поездки, покупают билеты на поезда и самолёты, бронируют отели и готовят застолья на природе, активность во всех онлайн-сервисах традиционно возрастает, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

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