Россиян предупредили о схеме с поддельными путёвками в преддверии праздников

В преддверии длинных майских выходных, когда миллионы россиян планируют поездки, покупают билеты на поезда и самолёты, бронируют отели и готовят застолья на природе, активность во всех онлайн-сервисах традиционно возрастает, предупредил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.