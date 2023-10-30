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Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал переключить внимание на Украину

Кадыров после беспорядков в Махачкале призвал переключить внимание на Украину

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-аккаунте призвал молодежь переключить свое внимание на Украину, обвинив ее в поддержке убийств палестинцев и утверждая, что на ее территории находятся сатанисты и фашисты.

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