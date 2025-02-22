Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Почему корабли «ходят», а не «плавают»: простое объяснение

Почему корабли «ходят», а не «плавают»: простое объяснение

Есть такие фразы, которые принято говорить так или иначе, но мы даже не знаем почему. Например, почему картины не рисуют, а пишут? Почему говорят "садись на руки", а садятся на ноги? Или вот - почему корабли ходят по морю, а не плавают? С последним мы и решили разобраться, потому что для моряков сказать такое в их адрес - едва не оскорбить! Версия первая - непристойнаяwikipediaМол, плавают по морю всякие нечистоты - мусор и прочее.

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lakmus
А почему, тогда, есть капитан дальнего ПЛАВАНИЯ, но нет капитана дальнего ХОЖДЕНИЯ?
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