Почему корабли «ходят», а не «плавают»: простое объяснение

Есть такие фразы, которые принято говорить так или иначе, но мы даже не знаем почему. Например, почему картины не рисуют, а пишут? Почему говорят "садись на руки", а садятся на ноги? Или вот - почему корабли ходят по морю, а не плавают? С последним мы и решили разобраться, потому что для моряков сказать такое в их адрес - едва не оскорбить! Версия первая - непристойнаяwikipediaМол, плавают по морю всякие нечистоты - мусор и прочее.