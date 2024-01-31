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Ким Чен Ын по просьбе России пообещал разобраться с Южной Корей и захватом 14 танкеров РФ

Ким Чен Ын по просьбе России пообещал разобраться с Южной Корей и захватом 14 танкеров РФ

Борщ Южная Корея, решив испытать судьбу, захватила 14 танкеров с нефтью, принадлежащих России.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Всем абсолютно пофиг что там скажет Ким Чен Ын.
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5 час.
Александр Николаевич
Вспомнились 90-е. В Охотском море беспридельничали сейнеры Японии и Ю. Кореи. Однажды пришлось брать в запредзоне десяток браконьерских кораблей Самсунга- самолеты-стрельба... Все канвоем арестовали в Аваченской бухте. В течении месяца выплатили миллиардные штрафы и ущерб. Больше не попадались.
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5 час.
Александр Николаевич
Нужно иметь характер и силу ЗАКОНА за своей спиной! Они и сегодня имеют квоты на биоресурсы в нашей экономзоне. Без нарушений они не работают. Нашим погранцам нужно ХВОСТЫ завернуть в узел!
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4 час.

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