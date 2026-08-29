Чемпионат Турции. «Галатасарай» Батракова примет «Гезтепе», «Фенербахче» Лукаку сыграет в воскресенье, «Трабзонспор» Салаха – в понедельник

29 августа « Галатасарай » Алексея Батракова примет « Гезтепе » в 3-м туре турецкой Суперлиги . 30 августа « Истанбул » Эльдора Шомуродова дома сыграет с «Касымпашей», а « Самсунспор » – с « Фенербахче » Ромелу Лукаку .
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