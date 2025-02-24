Cтуденты посетили Центр информационных технологий УМВД по Сахалинской области

Студенты-программисты Сахалинского промышленно-экономического техникума получили уникальную возможность заглянуть за кулисы работы правоохранительных органов, посетив Центр информационных технологий связи и защиты информации (ЦИТСиЗИ) УМВД России по Сахалинской области.
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