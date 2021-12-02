Ждали ли в Наркомате обороны войну на рассвете 22 июня

В статье использованы следующие сокращения: – военный округ, – Генеральный штаб, – Западный особый ВО, – Красная армия, – Киевский особый ВО, – Наркомат обороны, – оперативная готовность, – Одесский ВО, – Прибалтийский особый ВО, – разведывательные материалы, – стрелковая дивизия, – укрепленный район.