Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней в Чувашской Республике

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней в Чувашской Республике

Следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка.

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