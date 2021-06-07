Синнер о поражении от Надаля: «Когда он сильно бьет по мячу, сложно играть в подходящий тебе теннис. В некоторых розыгрышах он играл, а я просто бегал»

19-летний Янник Синнер прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 5:7, 3:6, 0:6.

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