Defence Daily: новейшую термоядерную бомбу B61-13 выпустят в США уже в мае

В США уже в мае выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13. Об этом пишет Defence Daily. Исполняющий обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Тереза Роббинс сообщила на слушаниях в конгрессе, что получение первых производственных образцов ожидается почти на целый год раньше запланированного.
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