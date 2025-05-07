Defence Daily: новейшую термоядерную бомбу B61-13 выпустят в США уже в мае

В США уже в мае выпустят новейшую термоядерную бомбу B61-13. Об этом пишет Defence Daily. Исполняющий обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Тереза Роббинс сообщила на слушаниях в конгрессе, что получение первых производственных образцов ожидается почти на целый год раньше запланированного.