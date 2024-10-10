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В Орле дырявая крыша многоквартирного дома вызвала возгорание в квартире

В Орле дырявая крыша многоквартирного дома вызвала возгорание в квартире

В доме на улице 8 Марта в Орле в минувшие выходные произошло возгорание. На восьмом этаже из-за постоянной протечки кровли случилось короткое замыкание в электрощите одной из квартир и загорелась проводка.

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Татьяна Гусева
Молодцы, коммунальщики! Дождались!
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