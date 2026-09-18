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ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 14:00 мск составила 10,41%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму на 14:00 мск составила 10,41%

Явка на выборах в Госдуму в целом по стране составляет 10,41% на 14:00. Об этом сообщили в ЦИК России.

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