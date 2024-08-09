Исследование: 56% россиян стараются поддерживать порядок на рабочем месте

Согласно данным опроса, 56% россиян стараются поддерживать идеальный порядок на рабочем месте. К ним относятся 75% работников индустрии красоты, 69% сотрудников финансовой отрасли и 68% представителей торговли.
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