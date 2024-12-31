Avia.pro - СМИ Начало спектакля Обычный вечерний рейс рязанского автобуса, когда усталые пассажиры просто хотят доехать домой, внезапно превратился в арену для ожесточённого спора.
"Я этот собачий лай слышать не могу": Женщина услышала нерусскую речь и начала высказывать недовольство, люди заступились за иноземца
Комментарии
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Александр _
Молодец. Они уже задолбали, на весь автобус орут, на своем языке, то по телефону, то между собой. Люди с работы едут, тишины хотят, а тут эти. Своих придурков, что ли мало, которые на весь автобус орут какой у них муж пид... или жена шлюха.
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4 час.
вд
валерий двойнишников
Верно! Стадный рефлекс у кочевых дикарей не отнять.
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1 час.
Alex Nемо
Мне тоже не нравится когда в общественном транспорте какая-нибудь мадама или почти мусчина начинает по Вайберу или Ватсапу делится тем как она (он) провел(а) время со своим(своей) .... И не важно на каком языке они своё бескультурье и тупость показывают! Я в таких случаях просто надеваю наушники и занимаюсь на телефоне тем чем люблю заниматься - играю в стрелялки! Если забыл наушники дома, то просто ставлю на максимальный уровень звук, чтобы не слышать их тарахтенье. Проблемы индейцев шерифа не волнуют!
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3 мин.
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