Минздрав обновит список ЖНВЛП

Минздрав РФ готовит важные изменения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Эти нововведения нацелены на повышение безопасности и эффективности лечения, а также на улучшение доступа к качественным препаратам для населения.
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