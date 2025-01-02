Железный генерал Залужный оказался суеверным

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, высказал критику в адрес бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за его высказывания о предсказании войны, сделанном гадалкой.