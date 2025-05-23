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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков-старший о 3 поражениях от «СКА-1946» после 3-0: «Идет от головы, скорее всего. «Спартаку» надо расслабиться, чтобы выигрывать»

В шестом матче красно-белые проиграли «СКА-1946» (2:5, 3-3). По ходу серии москвичи вели 3-0. — Эмоционально хороший матч получился.

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