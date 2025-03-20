Прощальный подарок Байдена: Южная Корея теперь «чувствительная страна» Отношения США и Южной Кореи в последнее время стали напряженными.
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Прощальный подарок Байдена: Южная Корея теперь «чувствительная страна» Отношения США и Южной Кореи в последнее время стали напряженными.
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