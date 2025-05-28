С крестом и без креста: Киев намерен навсегда покончить с Украинской православной церковью

Украинские власти приступают к масштабному аудиту крупнейшей в стране религиозной организации – Украинской православной церкви (УПЦ), которая еще три года назад демонстративно порвала связи с Московским патриархатом.
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