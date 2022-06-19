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Молодая женщина умерла на лестничной площадке в Саратове

Молодая женщина умерла на лестничной площадке в Саратове

Труп 30-летней женщины нашли в подъезде одного из многоквартирных домов в Кировском районе Саратова. Поднявшись на восьмой этаж, местная жительница почувствовала себя плохо, упала на лестничной площадке и умерла, сообщает региональное СУ СКР.

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