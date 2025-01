Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей “Ведьмака”Бывшие разработчики CD Projekt Red, включая Конрада Томашкевича, директора The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, представили первый кинематографический трейлер своей новой RPG в жанре темного фэнтези – The Blood of Dawnwalker.