Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей “Ведьмака”Бывшие разработчики CD Projekt Red, включая Конрада Томашкевича, директора The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, представили первый кинематографический трейлер своей новой RPG в жанре темного фэнтези – The Blood of Dawnwalker.
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