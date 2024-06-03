Люблю, знаете ли, почитать мужские сочинения на тему «Что бы я делал, если бы был бабой». Интересный обзор открывается с этих вершин.
Стоит ли женщине инвестировать в красоту?
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
"Честно говоря, описание человека с короткой стрижкой, в штанах и кедах, с животом и проблемными зубами больше напоминает среднего мужчину, чем среднюю женщину" Мужчина про то должен быть. Любым. Его любого любят!!!
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11 час.
Аурелия Запсенко
В мужских мечтах.
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8 час.
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