Моя семья. Счас...
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Стоит ли женщине инвестировать в красоту?

Стоит ли женщине инвестировать в красоту?

Люблю, знаете ли, почитать мужские сочинения на тему «Что бы я делал, если бы был бабой». Интересный обзор открывается с этих вершин.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;Честно говоря, описание человека с короткой стрижкой, в штанах и кедах, с животом и проблемными зубами больше напоминает среднего мужчину, чем среднюю женщину&quot; Мужчина про то должен быть. Любым. Его любого любят!!!
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Аурелия Запсенко
В мужских мечтах.
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