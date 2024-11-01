Под Смоленском в центре «Теремок» установили игровую площадку

29 октября депутат Смоленской областной Думы Юрий Черняк принял участие в открытии нового игрового комплекса, адаптированного для детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории Рославльского социально-реабилитационного центра «Теремок».
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