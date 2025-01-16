Восстановление нефти дает повод для роста

Вчерашние данные Росстата по инфляции за декабрь и полный 2024 год аналитики считают умеренно позитивными, потребительская инфляция в декабре замедлилась до 9,5% (ниже ожиданий), однако темпы роста цен в начале января не радуют инвесторов - инфляция с 1 по 13 января составила 0,67%.