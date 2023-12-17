Страна и люди
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Страна и люди

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Великие казахи мёрзнут. Виноваты специалисты с русскими фамилиями — состарились или уехали

Великие казахи мёрзнут. Виноваты специалисты с русскими фамилиями — состарились или уехали

(а мне почему то "великоказахов" и не жалко)   Зима, многим прочищает мозги, даже отчаянным казахским русофобам с их языковыми патрулями.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Вообще не жалко. Привыкли, что чай пачками на дереве растёт.
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7 час.
Gennady Sokolovsky
Начинать, хотя бы осмыслить - что происходит и куда &quot;попёр народ внутри страны (НАШЕЙ страны) -  Надо с информационной составляющей. Сколько десятилетий уже по ТВ крутят всякую откровенную ХЕРНЮ о &quot;современной жизни&quot;??? Большие квартиры у героев и героинь сериалов, авто и так далее, особняки по 800 квадратов..????? Вся эта &quot;пена&quot; и повредила мозги неокрепшие. Да и на &quot;повидавшие виды&quot; мозги тоже воздействует. Вот кто &quot;протектор&quot; этого &quot;тайны следствия&quot;???????????? Кто пропихивает этот ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД?????? Эта &quot;марья сергеевна&quot; уже ЗАДОЛБАЛА. 23-й ГОД БРЕЯДТИНУ КРУТЯТ.
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7 час.
Евгений МакЛауд
состарились, уехали(с)?? Выгнали, убили..
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6 час.

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