Великие казахи мёрзнут. Виноваты специалисты с русскими фамилиями — состарились или уехали

Gennady Sokolovsky

Начинать, хотя бы осмыслить - что происходит и куда "попёр народ внутри страны (НАШЕЙ страны) - Надо с информационной составляющей. Сколько десятилетий уже по ТВ крутят всякую откровенную ХЕРНЮ о "современной жизни"??? Большие квартиры у героев и героинь сериалов, авто и так далее, особняки по 800 квадратов..????? Вся эта "пена" и повредила мозги неокрепшие. Да и на "повидавшие виды" мозги тоже воздействует. Вот кто "протектор" этого "тайны следствия"???????????? Кто пропихивает этот ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД?????? Эта "марья сергеевна" уже ЗАДОЛБАЛА. 23-й ГОД БРЕЯДТИНУ КРУТЯТ.