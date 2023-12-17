(а мне почему то "великоказахов" и не жалко) Зима, многим прочищает мозги, даже отчаянным казахским русофобам с их языковыми патрулями.
Великие казахи мёрзнут. Виноваты специалисты с русскими фамилиями — состарились или уехали
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Вообще не жалко. Привыкли, что чай пачками на дереве растёт.
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7 час.
Gennady Sokolovsky
Начинать, хотя бы осмыслить - что происходит и куда "попёр народ внутри страны (НАШЕЙ страны) - Надо с информационной составляющей. Сколько десятилетий уже по ТВ крутят всякую откровенную ХЕРНЮ о "современной жизни"??? Большие квартиры у героев и героинь сериалов, авто и так далее, особняки по 800 квадратов..????? Вся эта "пена" и повредила мозги неокрепшие. Да и на "повидавшие виды" мозги тоже воздействует. Вот кто "протектор" этого "тайны следствия"???????????? Кто пропихивает этот ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД?????? Эта "марья сергеевна" уже ЗАДОЛБАЛА. 23-й ГОД БРЕЯДТИНУ КРУТЯТ.
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7 час.
Евгений МакЛауд
состарились, уехали(с)?? Выгнали, убили..
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6 час.
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