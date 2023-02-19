Газета.ру

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Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот России "на 360 градусов"

Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот России "на 360 градусов"

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации, комментируя высказывание руководителя Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявил, что шеф немецкой дипломатии "в очередной раз опозорилась".

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