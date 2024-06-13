Зарплату «на руки» ниже МРОТ предлагают запретить

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вопрос, поему они не предложили установить "народным" избранникам зарплаты со всеми выплатами, льготами, привилегиями и т.д в размере МРОТ. Интересно было бы при этом посмотреть какой рост в России был бы МРОТ. А так же размер МРОТ, прожиточный минимум и минимальная пенсия единой величиной для начислений... Как только появляются выплаты, это ни что иное как обман чиновниками граждан и личное обогащение т.к. при экономии этих выплат они получают премии. Чем больше сэкономят тем больше их размер. А "народным" избранникам пенсионерам установить минимальную пенсию, какая в России, без выплаты зарплаты, премий, доплат, льгот, привилегий и т.д., чтобы как и наши старики на макарошках жили. Ведь они народные и во благо народа трудятся, ка и ЕР. Вот только не понятно с кем они объединились? Судя по зарплатам и всем им выплатам с привилегиями, они едины с бизнесменами и олигархами т.е. представляют их интересы, но ни как не народа.... А где же патриотизм, народ и партия едины? Или это их не касается? Так не надо прикрываться народом и считать себя "народными".... Вы воры которые используют свое служебное положение, для личного обогащения за счет народа... Вот как то так получается. А ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ.... Или вы в не закона????