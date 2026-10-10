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Царьград

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В Свердловской области паллиативную помощь получают 1,1 тыс. детей

В Свердловской области паллиативную помощь получают 1,1 тыс. детей

В Свердловской области детская паллиативная служба, отметившая 14 лет работы, сопровождает около 1,1 тысячи несовершеннолетних с тяжелыми заболеваниями, обеспечивая медицинскую, психологическую и социальную поддержку пациентов и их семей.

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