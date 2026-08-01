Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что создание отечественного ядерного оружия в Сарове объясняется ни чем иным как божественным замыслом.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что создание отечественного ядерного оружия в Сарове объясняется ни чем иным как божественным замыслом.