Почему жители самых первых городов употребляли в пищу горох, а не мясо

Белок является одним из самых главных компонентов, которые мы получаем из еды. Он помогает нашему организму формировать клетки и ткани, ускоряет обмен веществ, участвует в работе иммунной системы, а также придает нам чувство сытости.
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