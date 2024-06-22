Власти канадской провинции запрещают ученым изучать загадочную болезнь

В провинции Нью-Брансуик болеют 350 человек.Загадочное неврологическое заболевание преследует канадский Атлантический регион, однако, не смотря на то, что в провинции Нью-Брансуик болеют более 200 человек, власти запрещают ученым изучать проблему, сообщает Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии