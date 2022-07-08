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В России предложили вернуть в УК статью о вредительстве

В России предложили вернуть в УК статью о вредительстве

В России предложили вернуть в Уголовный кодекс РФ статью о вредительстве, сообщает портал «Ura.ru». Соответствующее обращение подписал руководитель постоянной комиссии СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

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