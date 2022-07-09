Военное духовенство ЦВО продолжает акцию «Здравия желаю!» в военном госпитале в Екатеринбурге

Военное духовенство ЦВО продолжает акцию «Здравия желаю!» в военном госпитале в Екатеринбурге

В медицинском учреждении проходят реабилитацию военнослужащие – участники специальной военной операции по защите мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик.

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