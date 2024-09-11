Капитализация стейблкоинов выросла на более чем 35% с ноября 2023 года

По состоянию на август 2024 года капитализация стейблкоинов, привязанных к фиатным валютам, составила $161,2 млрд, что на 35,4% выше показателя ноября 2023 года, когда был зафиксирован промежуточный минимум.
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