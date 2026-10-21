Отель это не только номера с мягкими кроватями, завтраки и живописные виды из окна. За закрытыми дверями здесь каждый день происходят истории, которые не попадают в рекламные буклеты, кто-то приезжает на сутки и остается на три месяца, а кто-то находит в отеле поддержку в самый тяжелый момент.
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