РИА Новости/Гавриил Григоров Для всех стало очевидно, что нанести поражение России невозможно. Об этом 22 октября сказал президент РФ Владимир Путин.
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